Роменские спасатели нашли маленького беглеца 13 сентября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины около 18.00 обратились родители мальчика, жителя села Коровинцы Роменского района, которые рассказали, что их сын, 2010 года рождения, испугавшись осуждения родителей за плохую успеваемость в школе, ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

На место происшествия выехали специалисты дежурного спасательного отделения и кинологические расчеты Кинологического центра (учебного) МЦБР ГСЧС Украины, которые немедленно начали розыскные мероприятия для установления места нахождения пропавшего мальчика. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей уже в 20.30 ребенка нашли и вернули домой целым и невредимым. Встреча и разговор со спасателями так сильно поразила беглеца, что он на прощание пообещал им хорошо учиться, чтобы в будущем тоже стать спасателем. Родители благодарны спасателям за оказанную помощь.