Роменские спасатели нашли маленького беглеца

На место происшествия выехали специалисты дежурного спасательного отделения и кинологические расчеты Кинологического центра (учебного) МЦБР ГСЧС Украины, которые немедленно начали розыскные мероприятия для установления места нахождения пропавшего мальчика.
Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей уже в 20.30 ребенка нашли и вернули домой целым и невредимым.
Встреча и разговор со спасателями так сильно поразила беглеца, что он на прощание пообещал им хорошо учиться, чтобы в будущем тоже стать спасателем.
Родители благодарны спасателям за оказанную помощь.
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