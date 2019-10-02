Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:35527

Роменские спасатели нашли маленького беглеца

13 сентября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины около 18.00 обратились родители мальчика, жителя села Коровинцы Роменского района, которые рассказали, что их сын, 2010 года рождения, испугавшись осуждения родителей за плохую успеваемость в школе, ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

На место происшествия выехали специалисты дежурного спасательного отделения и кинологические расчеты Кинологического центра (учебного) МЦБР ГСЧС Украины, которые немедленно начали розыскные мероприятия для установления места нахождения пропавшего мальчика.

Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей уже в 20.30 ребенка нашли и вернули домой целым и невредимым.

Встреча и разговор со спасателями так сильно поразила беглеца, что он на прощание пообещал им хорошо учиться, чтобы в будущем тоже стать спасателем.

Родители благодарны спасателям за оказанную помощь.

Общество Сбежавший ребенок
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины
03.07.2020 15:58

Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины

Лишь сутки понадобилась оперативникам Сумской полиции для установления места нахождения 17-летнего жителя Николаевской области, который больше месяца находился в розыске....

На Сумщине полицейские оперативно разыскали и вернули в семью подростка, который сбежал из дома
18.05.2020 17:17

На Сумщине полицейские оперативно разыскали и вернули в семью подростка, который сбежал из дома

Меньше часа понадобилось сотрудникам полиции Шостки, чтобы разыскать 14-летнего жителя пгт Воронеж Шосткинского района. После ссоры с матерью он убежал...

10.04.2020 14:08

На Сумщине полицейские разыскали и вернули в семью 14-летнюю девушку

Час понадобился сотрудникам полиции Липовой Долины, чтобы установить место нахождения ребенка и вернуть ее домой....

11.11.2019 16:53

В Шостке полиция разыскала несовершеннолетнего «путешественника»

11-летнего мальчика, который ушел на улицу и несколько часов не возвращался домой, разыскали работники полиции охраны недалеко от места его...

02.10.2019 12:58

Неравнодушный сумчанин помог полицейским разыскать малолетних беглецов

По заявлению родителей, двух мальчиков с Белопольщины разыскивал чуть ли не весь личный состав полиции области....

Новости

На Сумщине 6 летальных случаев от коронавируса: всего 84 за сутки (подробности)
Сегодня 08:27
В Сумах «Правый сектор» собирается перекрывать дорогу
Сегодня 17:08
В Сумах пьяный водитель сбил велосипедиста
Сегодня 16:47
На Сумщине будут искать 562 призывников
Сегодня 16:11
В Сумах столкнулись два «японца»
Сегодня 16:05
«Хрен вам, а не 5 грн»: мэр Сум ответил на петицию об уменьшении тарифов в маршрутках
Сегодня 16:01
На Сумщине за убийство пенсионера юношам грозит пожизненное лишение свободы
Сегодня 15:37
В Сумах сбили пенсионерку
Сегодня 15:34
В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного онкоцентра
Сегодня 15:19
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 15:09
На Роменщине полицейские устанавливают местонахождение пропавшего мужчины
Сегодня 15:04
Житель Сумщины угрожал односельчанам нелегальным обрезом
Сегодня 14:59
view counter

Статьи

У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
Сегодня 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
Вчера 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
Доставка пиццы в Чернигове - выгода и советы
07.09.2021 18:58
Обережно - гриби!
07.09.2021 11:28
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?
06.09.2021 14:00
Пристрасті довкола великого герба України
06.09.2021 13:56
Фестиваль «Ніч міста»: цікаво, насичено, на різні смаки
02.09.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.