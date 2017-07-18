Губернатор Сумщины считает, что тарифы на воду и тепло не должны повышаться, но они повышаются По словам Дмитрия Живицкого, государство сегодня прилагает максимум усилий, чтобы тарифы на тепло- и водоснабжение не увеличивались и остались на прошлогоднем уровне.

На этом глава облгосадминистрации акцентировал во время брифинга по подготовке Сумщины к новому отопительному сезону.

«Никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Президент Украины Владимира Зеленского и Правительство сегодня прилагают максимум усилий, чтобы тарифы на теплоснабжение и водоснабжение не увеличивались и остались на прошлогоднем уровне», - подчеркнул Дмитрий Живицкий

По его словам, сейчас газ предлагается по цене 7,96 гривен за кубометр для населения и 7,42 гривен за кубометр для предприятий теплокоммунэнерго.

«Во время совещания в Минрегионе с главами облгосадминистраций и мэрами по этому вопросу была договоренность о том, что мы совместно будем работать, чтобы обезопасить жителей громад от роста тарифов, - подчеркнул Дмитрий Живицкий. - Хотя мы знаем, что цена газа растет в Европе рекордно и достигает уже уровней выше 800 долларов за тысячу кубометров и может достичь уровня и 1000 долларов за тысячу кубометров из-за деструктивных действий российского «Газпрома». Но для украинцев газ обеспечивается значительно более низкой цене. Если газ на рынке будет расти дальше, то совместно с громадами будем искать возможности компенсаций из местных бюджетов и государственного бюджета, но годовой тариф для населения будет не изменным в этом отопительном сезоне».

Также он сообщил, что тем людям, которые нуждаются в социальной поддержке, предоставляются субсидии на оплату коммунальных услуг. Верховная Рада увеличит расходы на субсидии в этом году - чтобы стабильно пройти отопительный сезон. В то же время предприятиям теплоснабжения государство поможет разобраться с накопившимися долгами за энергоносители.

Также Дмитрий Живицкий добавил, что в газовых хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа - это показатель больше среднего за последние 10 лет на этот период. Ожидается увеличение запасов до 19 млрд и более кубометров газа. Поэтому есть все предпосылки для стабильного прохождения отопительного сезона для жителей области.

Несмотря на его заверения именно сегодня исполком в Ахтырке повысил тарифы на воду, а в Ромнах – на воду и тепло.