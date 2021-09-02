Сумчан запрошують на онлайн Екотон

Допомогти природі ще не пізно! Палаєш завзяттям та ідеями? То вперед!

- призовий фонд для п’ятірки переможців – 20 000 грн для кожної команди.

- підтримка досвідчених менторів та експертів зі сфер екології, кліматології, комунікацій, медіа та креативних індустрій

- три дні насиченої роботи над комунікаційними проєктами

Брати участь можуть підлітки 12-17 років, які цікавляться темою захисту навколишнього середовища та хочуть прокачати свої навички комунікації.

Графік, критерії відбору та інші деталі ЕКОТОНу читай на сайті:

- сортування сміття як must do місцевої громади та інші.

- лісові пожежі: чому це стається та як запобігти?

Не обмежуй себе у форматах; документальні відео, екоблоги, соціальна реклама, чат-боти і не тільки

Говори про клімат «своїм голосом» та обирай інструменти, які тобі до вподоби.