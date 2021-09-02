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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:34210

Сумчан запрошують на онлайн Екотон

Повені та посухи частішають, водойми міліють та «цвітуть», а навколо міст з’являються тягучі смоги.

Допомогти природі ще не пізно! Палаєш завзяттям та ідеями? То вперед!
UNICEF Ukraine та INSCIENCE запускають онлайн-хакатон ЕКОТОН:
- три дні насиченої роботи над комунікаційними проєктами
- підтримка досвідчених менторів та експертів зі сфер екології, кліматології, комунікацій, медіа та креативних індустрій
- призовий фонд для п’ятірки переможців – 20 000 грн для кожної команди.
Брати участь можуть підлітки 12-17 років, які цікавляться темою захисту навколишнього середовища та хочуть прокачати свої навички комунікації.
Графік, критерії відбору та інші деталі ЕКОТОНу читай на сайті: https://inscience.io/ecothon.
Обирай теми проєктів або пропонуй власні:
- великі проблеми маленьких водойм
- лісові пожежі: чому це стається та як запобігти?
- забруднення повітря та глобальне потепління
- сортування сміття як must do місцевої громади та інші.
Не обмежуй себе у форматах; документальні відео, екоблоги, соціальна реклама, чат-боти і не тільки
Говори про клімат «своїм голосом» та обирай інструменти, які тобі до вподоби.
Онлайн-хакатон ЕКОТОН реалізується за підтримки партнерів METRO Cash & Carry Ukraine, SoftServe, IDS Borjomi Ukraine.
Коли: 1 - 3 жовтня
Формат: онлайн
Надсилай заявку на участь в ЕКОТОНі до 27 вересня 11:00: http://forms.gle/itrVdVs9hsSBSE4Q9.
Общество Анонс
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