Сумчан запрошують на онлайн Екотон

Сегодня, 13 сентября, завершается 8-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «10 таємниць української абетки, які має знати кожен»....
Следующий матч «горожане» сыграют дома против «Балкан» из села Заря (Одесская область)....
12 вересня у Сумах об 11:00 в парку ім. Кожедуба, біля колеса огляду відбудеться фестиваль “Друг з притулку”....
Заходи з нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту відбудуться 10 вересня о 14.00 у молодіжному центрі «Романтика»....