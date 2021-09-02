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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02354

Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

У Сумській міській галереї відбудеться презентація двох нових виставок.

Сумська міська галерея презентує виставку акварелей художниці, викладачки Сумської дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка Любові БЄЛІНСЬКОЇ та виставку живопису члена Національної спілки художників України, викладача Сумської дитячої художньої школи імені М.Г. Лисенка Олександра ЗАСТУПА.

Презентація виставки «Жива земля» Олександра Заступа запланована на 17:00 14 вересня у міській галереї.Переглянути виставку «Акварельне натхнення» Любові Бєлінської можна з 14 вересня. Офіційна презентація відбудеться у приміщенні Сумської міської галереї того ж дня о 16.30.

Офіційна зустріч представників ЗМІ з обома митцями відбудеться - 14 вересня о 16:00.

Вхід на заходи вільний із дотриманням умов карантинних обмежень.

Досуг Анонс. выставка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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