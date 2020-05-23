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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Воспитанник сумского тренера претендует на звание лучшего игрока

Европейская конфедерация волейбола предлагает всем болельщикам определить лучших игроков группового этапа чемпионата Европы-2021.

Среди претендентов на это почетное звание - капитан сборной Украины Олег Плотницкий, который начинал в пляжном волейболе у сумского тренера Валерия Самодая.

Отдать свой голос можно по этой ссылке https://eurovolley.cev.eu/en/men-2021/polls/ (бесплатно, без регистрации, нужно просто нажать на имя волейболиста).

Напомним: сборная Украины на групповом этапе одержала три победы в пяти матчах и вышла в 1/8 финала, где встретится 11 сентября со сборной России.

Спорт Волейбол Олег Плотницкий
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