На Сумщине еще 78 случаев заболевания COVID-19 За четверг в Сумской области подтвердили 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Украине - 3615 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 348 детей и 61 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1056 человек; летальных исходов - 76; выздоровели - 1310 человек; осуществлено тестирований за сутки - 60981 (в частности методом ПЦР - 28961 методом ИФА - 6784), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25236.

За все время пандемии в Украине заболело - 2310554 человека; выздоровели - 2218873; летальных исходов - 54 251; проведено ПЦР-тестов - 12217031.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- u. Киев - 406 случаев;

- Винницкая область - 98 случаев;

- Волынская область - 91 случай;

- Днепропетровская область - 196 случаев;

- Донецкая область - 110 случаев;

- Житомирская область - 112 случаев;

- Закарпатская область - 22 случая;

- Запорожская область - 165 случаев;

- Ивано-Франковская область - 90 случаев;

- Киевская область - 162 случая;

- Кировоградская область - 13 случаев;

- Луганская область - 109 случаев;

- Львовская область - 292 случая;

- Николаевская область - 69 случаев;

- Одесская область - 233 случая;

- Полтавская область - 70 случаев;

- Ровенская область - 110 случаев;

- Сумская область - 78 случаев;

- Тернопольская область - 147 случаев;

- Харьковская область - 341 случай;

- Херсонская область - 97 случаев;

- Хмельницкая область - 191 случай;

- Черкасская область - 99 случаев;

- Черновицкая область - 235 случаев;

- Черниговская область - 79 случаев.