На Сумщине еще 78 случаев заболевания COVID-19

В Украине - 3615 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 348 детей и 61 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1056 человек; летальных исходов - 76; выздоровели - 1310 человек; осуществлено тестирований за сутки - 60981 (в частности методом ПЦР - 28961 методом ИФА - 6784), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25236.
За все время пандемии в Украине заболело - 2310554 человека; выздоровели - 2218873; летальных исходов - 54 251; проведено ПЦР-тестов - 12217031.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- u. Киев - 406 случаев;
- Винницкая область - 98 случаев;
- Волынская область - 91 случай;
- Днепропетровская область - 196 случаев;
- Донецкая область - 110 случаев;
- Житомирская область - 112 случаев;
- Закарпатская область - 22 случая;
- Запорожская область - 165 случаев;
- Ивано-Франковская область - 90 случаев;
- Киевская область - 162 случая;
- Кировоградская область - 13 случаев;
- Луганская область - 109 случаев;
- Львовская область - 292 случая;
- Николаевская область - 69 случаев;
- Одесская область - 233 случая;
- Полтавская область - 70 случаев;
- Ровенская область - 110 случаев;
- Сумская область - 78 случаев;
- Тернопольская область - 147 случаев;
- Харьковская область - 341 случай;
- Херсонская область - 97 случаев;
- Хмельницкая область - 191 случай;
- Черкасская область - 99 случаев;
- Черновицкая область - 235 случаев;
- Черниговская область - 79 случаев.
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