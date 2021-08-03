Сумской студент выиграл «бронзу» чемпионата Европы

В весовой категории до 66 кг уже на стадии четвертьфинала встретились представители Украины Евгений Гончарко и студент СумГУ Владислав Казимиров. Сильнее в украинском батле оказался именно Казимиров, однако в итоге оба спортсмена поднялись на пьедестал почета.
Казимиров после поражения в полуфинале, в бронзовом поединке одолел представителя Кипра Баларжишвили, а Гончарко, победив в первой утешительной схватке, в поединке за бронзу одолел грузина Зиракашвили.
Также в весе до 60 кг Олег Вередиба уверенно пробился в полуфинал, в котором, к сожалению, уступил будущему победителю соревнований французу Валадиеру Пикарду. Далее в поединке за бронзу наш спортсмен уверенно одолел представителя Чехии Дворачека, тем самым второй год подряд поднялся на пьедестал почета юниорского первенства Европы.
Сегодня чемпионат продолжится.
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