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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40139

На Сумщине разыграют Кубок губернатора

В эти выходные хоккеисты Одесщины, Сумщины, Киева и Харькова будут соревноваться за Кубок главы Сумской облгосадминистрации.

Открытый турнир по хоккею на роликах с мячом на Кубок главы Сумской облгосадминистрации состоится 11 сентября в Поповской громаде Конотопского района (с. Заводское, хоккейное поле Конотопского профессионального аграрного лицея).

Начало игр - в 13.00. Открытие соревнований - в 14.00. В соревнованиях примут участие чемпионы Украины - команда «Тельбин Райдерз» (г. Киев), вице-чемпионы Украины - «Сторм Чейсерз» (г. Харьков), команда ХК «Сириус» (г. Киев), команда ФК «Бессарабия» г. Измаил (Одесская область) и команда ХК «Феникс» (Поповский сельский совет).

Также в рамках торжеств состоится посвящение в хоккеисты 8 юных спортсменов общества и яркое чирлидер-шоу.

Спорт Кубок губернатора Хоккей на роликах
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