На Сумщине будут судить директора коммунального предприятия За использование водных ресурсов с убытками государству в 2,3 млн грн.

Сумской окружной прокуратурой утверждено и 3 сентября направлено в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Сумского района, который также является депутатом городского совета, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого при использовании водных ресурсов нанесло ущерб государству в размере 2,3 млн грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, зная об отсутствии разрешения на специальное водопользование и пользование недрами, руководитель предприятия не переоформил документацию, поэтому в период с января 2018 по июнь 2019 года предприятие осуществляло забор подземных вод без необходимых разрешений. В результате самовольного использования водных ресурсов государству нанесено 2,3 млн грн убытков.

Досудебное расследование проведено следственным отделом Сумского районного управления полиции по материалам сектора защиты интересов общества и государства уголовной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.