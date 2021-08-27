В Сумской мэрии готовятся к введению «локдауна» По итогам аппаратного совещания 6 сентября будет оформлено два поручения городского головы о подготовке к возможному «локдауну» и увеличению темпов вакцинации.

Об этом сообщила управляющая делами исполкома Юлия Павлик, которая вела аппаратное совещание в отсутствие мэра Сум Александра Лысенко, которые уехал в командировку.

Первое предложил начальник правового управления Олег Чайченко, чтобы быть готовым с проектом решения о карантинных ограничениях. Второе – заммэра Тамара Ищенко, напугавшая американским штаммом коронавируса «Йота».