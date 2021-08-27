В Сумской мэрии готовятся к введению «локдауна»

Об этом сообщила управляющая делами исполкома Юлия Павлик, которая вела аппаратное совещание в отсутствие мэра Сум Александра Лысенко, которые уехал в командировку.
Первое предложил начальник правового управления Олег Чайченко, чтобы быть готовым с проектом решения о карантинных ограничениях. Второе – заммэра Тамара Ищенко, напугавшая американским штаммом коронавируса «Йота».
Статистику предоставила сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
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