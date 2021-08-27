В Сумах вакцинировано от коронавируса 67% учителей Об этом сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, на сегодня вакцинировано от коронавируса 3922 педработника. Это 67,3%. Этого пока недостаточно для того, чтобы не переходить на онлайн-обучение в случае «локдауна».

Кроме того, уже сегодня из-за заболевания коронавирусом педработника и ребенка одна группа в дошкольном учреждении на самоизоляции.