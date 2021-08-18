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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:27322

В Сумах задержали двух наркоторговцев, но могут отпустить под залог

По результатам спецоперации под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность двух мужчин, которые занимались незаконным оборотом психотропных веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, двое жителей г. Сумы систематически получали от поставщика особо опасное психотропное вещество «PVP» в большом количестве, которое в дальнейшем расфасовывали и реализовывали. Заказ наркодельцы получали на один из мессенджеров, распространяли запрещенные вещества преимущественно через «закладки».

В пятницу, 3 сентября, правоохранители провели санкционированные обыски у фигурантов производства, при которых изъято около 300 грамм PVP. При этом часть вещества уже была расфасована для «закладок».

В настоящее время все изъятые вещества направлены на экспертное исследование. Задержанным сообщено о подозрении. По ходатайству следователя и прокурора решением суда им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог в размере около 190 тыс. грн.

Деятельность лиц прекращено сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью и Следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области при силовой поддержке спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркодилеры Наркотики
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