В Сумах растет количество новых случаев заболевания коронавирусом Статистику предоставила сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю COVID-19 обнаружили у 124 сумчан, что на 18,5% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших 6 детей и 1 медработник. На прошлой неделе летальных случаев в Сумах не было (как и неделей ранее). За неделю выздоровело 74 пациента, из них 4 детей. Всего болезнь победили 97,8% заболевших.

На сегодня коронавурусную болезнь выявлено у 13,7% жителей Сум, - 35 705. В том числе 4% детей – 1457. 99% выздоровело, 18 продолжают лечиться. Заболело 1463 медработника, 99% уже выздоровели. 2 продолжают лечение, 7 – умерло.

Зарегистрировано 514 летальных случаев. Это 1,4% от всех заболевших. Продолжают болеть 249 сумчан.

По Сумской области подтверждено 79 662 случая, 1357 умерло, - 1,7%. Выздоровело 97,5%. Заболело 3397 медработников.