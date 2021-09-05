На Сумщине спасатели освободили водителей из изувеченных в ДТП авто Сегодня, 5 сентября, в 5:15 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи при ДТП.

По предварительным данным, вблизи с. Кулешовка Недригайловской объединенной территориальной громады столкнулись ЗАЗ «Sens» и ВАЗ-2109.

На место вызова прибыло отделение государственной пожарно-спасательной части из пгт Недригайлов. В помощи нуждались оба водителя, которых зажало деформированными конструкциями автомобилей. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчин из легковушек и передали медработникам, которые доставили их в больницу.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица техники.