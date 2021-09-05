На Сумщине спасатели освободили водителей из изувеченных в ДТП авто

По предварительным данным, вблизи с. Кулешовка Недригайловской объединенной территориальной громады столкнулись ЗАЗ «Sens» и ВАЗ-2109.
На место вызова прибыло отделение государственной пожарно-спасательной части из пгт Недригайлов. В помощи нуждались оба водителя, которых зажало деформированными конструкциями автомобилей. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчин из легковушек и передали медработникам, которые доставили их в больницу.
Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица техники.
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