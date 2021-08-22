Сумские пляжницы заняли пятое место в Мировом туре

В турнире принимают участие 16 женских команд их 10 стран. Среди них была и сумская пара Марина Гладун и Екатерина Удовенко.
В четвертьфинале они противостояли другим представительницам Украины Ангелине Хмиль / Татьяне Лазаренко.
При счете 5:5 в первом сете все внезапно полетели кувырком. Посыпались ошибки, недоразумения между собой, досадные ауты... А тут еще и Хмиль, чувствуя важность момента, несколько раз «бетонно» отработала на блоках. Лазаренко же не подвела на задней линии. И через несколько минут их преимущество на табло стала двойным 10:5... Дальше - больше! И в итоге первая партия завершилась 21:12.
К чести Гладун и Удовенко они настойчиво пытались найти удачные контрмеры. Марина несколько раз эффектно обвела, Екатерина – «выстрелила». Но это, к сожалению, были единичные успехи. Хмиль и Лазаренко же отрабатывали значительно стабильнее и продуктивнее. Поэтому их итоговая победа - 2:0 (21:12, 21:14) стала вполне закономерной.
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