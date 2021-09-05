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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32417

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек.

COVID-19 подтвердили у 39 человек (Ахтырский р-н - 8, Сумской р-н – 26, Шосткинский р-н - 5).

По состоянию на 5 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 634 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1357 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 661 человек, из них за минувшие сутки - 14 (Сумской р-н - 14).

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Общество Коронавирус
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