На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус (подробности)

COVID-19 подтвердили у 39 человек (Ахтырский р-н - 8, Сумской р-н – 26, Шосткинский р-н - 5).
По состоянию на 5 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 634 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1357 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 661 человек, из них за минувшие сутки - 14 (Сумской р-н - 14).
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек....
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