АФФК «Сумы» одержал первую победу в новом сезоне АФФК «Сумы» в матче 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге на выезде переиграл «ДЕ Трейдинг» с Донетчины 3:2.

Голами в составе нашей команды отличились Ясин Ессаргини, Александр Сметаненко и Эдуард Волков, для которого этот мяч стал дебютным в составе сумчан.

В середине второго тайма «Сумы» на две минуты остались в меньшинстве после удаления Александра Сметаненко, но сумели удержать победный счет.

После двух туров «Сумы» имеют три набранных очка, они поднялись на 5-е место. Следующий тур подопечные Ярослава Песоцкий пропускают.

«ДЕ Трейдинг» - АФФК «Сумы» 2:3

Голы: Катеринин, 3, Сагайдачный, 26 - Ессаргини, 13, Волков, 22, Сметаненко, 24.

На 19-й минуте Сагайдачный не реализовал дабл-пенальти (выше ворот).