АФФК «Сумы» одержал первую победу в новом сезоне

Голами в составе нашей команды отличились Ясин Ессаргини, Александр Сметаненко и Эдуард Волков, для которого этот мяч стал дебютным в составе сумчан.
В середине второго тайма «Сумы» на две минуты остались в меньшинстве после удаления Александра Сметаненко, но сумели удержать победный счет.
После двух туров «Сумы» имеют три набранных очка, они поднялись на 5-е место. Следующий тур подопечные Ярослава Песоцкий пропускают.
«ДЕ Трейдинг» - АФФК «Сумы» 2:3
Голы: Катеринин, 3, Сагайдачный, 26 - Ессаргини, 13, Волков, 22, Сметаненко, 24.
На 19-й минуте Сагайдачный не реализовал дабл-пенальти (выше ворот).
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