Сумские пляжницы вышли в ¼ финала Мирового тура В первом матче 1/8 финала 1-звездного турнира Мирового тура, который проходит в Коропове Харьковской области, наша пара Марина Гладун / Екатерина Удовенко в удивительно увлекательном противостоянии буквально «сломила» защитные порядки колумбиек Андреа и Клаудиа Галиндо - 2:1 (21:16, 15:21, 15:8)!

А те, между прочим, имели в рейтинге соревнований второй номер... Наши – 12-й.

Наши девушки, несколько неожиданно для соперниц, начали очень раскованно и агрессивно. В то время, когда Екатерина умело «подчищала», Марина отличилась серией эффектных обводных и резаных атак. У сестер Галиндо же все получалось гораздо хуже...

Однако, собравшись после провала в стартовой партии, в следующей колумбийки заиграли в другой волейбол - более техничный и рациональный. Соответственно, заставив украинок несколько раз ошибиться, они убежали в комфортный отрыв и сохранили его до конца. Теперь соперниц должен был рассудить третий сет...

А в нем, совершенно неожиданно для всех, Гладун и Удовенко поменялись ролями. Теперь уже Марина «цементировала» прием, а Екатерина получала драгоценные очки. В том числе и напрямую с подач. И колумбийки откровенно «посыпались»...

Таким образом, Гладун / Удовенко обеспечили себе участие в четвертьфинале, где, кстати, встретятся с другой украинской парой Хмиль / Лазаренко, которые после первого соревновательного дня получили туда прямую путевку.

Пресс-служба ОО ФВУ