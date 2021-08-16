Сумские пляжницы вышли в ¼ финала Мирового тура

А те, между прочим, имели в рейтинге соревнований второй номер... Наши – 12-й.
Наши девушки, несколько неожиданно для соперниц, начали очень раскованно и агрессивно. В то время, когда Екатерина умело «подчищала», Марина отличилась серией эффектных обводных и резаных атак. У сестер Галиндо же все получалось гораздо хуже...
Однако, собравшись после провала в стартовой партии, в следующей колумбийки заиграли в другой волейбол - более техничный и рациональный. Соответственно, заставив украинок несколько раз ошибиться, они убежали в комфортный отрыв и сохранили его до конца. Теперь соперниц должен был рассудить третий сет...
А в нем, совершенно неожиданно для всех, Гладун и Удовенко поменялись ролями. Теперь уже Марина «цементировала» прием, а Екатерина получала драгоценные очки. В том числе и напрямую с подач. И колумбийки откровенно «посыпались»...
Таким образом, Гладун / Удовенко обеспечили себе участие в четвертьфинале, где, кстати, встретятся с другой украинской парой Хмиль / Лазаренко, которые после первого соревновательного дня получили туда прямую путевку.
Пресс-служба ОО ФВУ
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