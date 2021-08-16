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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Маршрутки по 5 грн: сумчане за день собрали подписи под петицией

На сайте онлайн-петиций только вчера, 3 сентября, была зарегистрирована петиция «Требуем уменьшение тарифа на проезд в общественном транспорте (маршрутках) до 5 (пяти) гривен».

«Требуем возвращения тарифа в 5 (пять) гривен на проезд в общественном транспорте (маршрутках), потому что, несмотря на сервис, состояние транспортных средств, безопасность должна стоить именно столько.

В соответствии со статьей 10 пункта 3 Закона Украины "О защите прав потребителей" жители города Сумы могут требовать на компенсацию или уменьшения тарифа.

А именно: нарушение договора об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы:

- в соответствии с пунктом 2.3.1. договора постоянно нарушаются «Правила дорожного движения» и Закон Украины «Об автомобильном транспорте»;

- в соответствии с пунктом 2.3.3 договора рейсы выполнятся с регулярностью ниже 95% в день (постоянно нарушаются график движения транспорта и количество транспортных средств меньше, чем требуется для обеспечения надлежащего оказания услуги);

- в соответствии с пунктом 2.3.4 договора не обеспечивается качественное и безопасное оказание услуг автомобильного транспорта общего пользования и не несет полную ответственность за безопасность перевозки пассажиров.

- не обеспечивается высокий уровень культуры обслуживания пассажиров и допускается проявление неуважения. Водители при работе на маршруте (осуществление перевозки пассажиров) слушают музыку, курят, спорят или ругаются с пассажирами, отвлекаются от управления транспортным средством;

- в соответствии с пунктом 2.3.5. договора не обеспечивается на маршруте необходимое количество подвижного состава в соответствии с условиями Договора.

- в соответствии с пунктом 2.3.6 договора не обеспечивается обязательная работа транспортных средств с 6.00 до 22.00 (после 20.00 из некоторых районов города Сумы выехать на общественном транспорте невозможно, но по Договору он должен курсировать);

- в соответствии с пунктом 2.3.8 договора выпускают на маршрут технически исправные транспортные средства, не соответствующие требованиям Законов Украины «О дорожном движении», «Об автомобильном транспорте», требованиям безопасности движения, экологии и государственным стандартам;

- в соответствии с пунктом 2.3.8 договора не обеспечивается проведение контроля технического и санитарного состояния автобусов перед началом работы в соответствии с действующим законодательством;

- в соответствии с пунктом 2.3.9 договора выпускать на маршрут технически исправные соответствии с действующим законодательством;

- в соответствии с пунктом 2.3.11 не обеспечивается строгое соблюдение персоналом перевозчика Правил дорожного движения, особенно в части расположения транспортных средств на проезжей части, требований по остановке и стоянке транспортных средств, особенно в местах остановок на маршруте движения, Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, других требований законодательства об автомобильном транспорте;

- в соответствии с пунктом 2.3.13 договора не находится в салонах всех транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на маршруте, информация о предприятии перевозчика (наименование, контактные телефоны и т.д.) и предприятие страховщика. Не обеспечивается наличие в подвижном составе необходимой информации для пассажиров в соответствии с требованиями законодательства Украины и соответствующих решений исполнительного комитета Сумского городского совета (информации о стоимости проезда и т.п.);

- в соответствии с пунктом 2.3.14 не обеспечиваются транспортные средства, используемые на маршруте, видеонаблюдением и в обязательном порядке средствами GPS / GPRS, их постоянное подключение и работоспособность, а также не обеспечивается доступ Организатору к средствам GPS / GPRS для контроля в онлайн режиме и не предоставляется Организатору возможность обеспечить всем желающим доступа к информации через сеть интернет в режиме онлайн;

- в соответствии с пунктом 2.3.19 договора не улучшают качество пассажирских перевозок путем внедрения передовых технологий в области автомобильного транспорта;

- в соответствии с пунктом 2.3.21 договора допускают наличие в пассажирских салонах посторонних предметов, которые могут травмировать пассажиров или испачкать их одежду;

- в соответствии с пунктом 2.3.27 договора не обеспечивается обновление подвижного состава, работающего по маршруту (тах) на выигранном объекте в течение 3 (трех) лет в количестве 30% при коэффициенте срока эксплуатации от 3 до 5 лет, 50% при коэффициенте более 5 лет. Коэффициент определяется как средневзвешенная величина возраста эксплуатации автобусов, заявленные на конкурс на дату подачи документов.

- в соответствии с пунктом 2.3.28 не обновляется подвижной состав, который нужно провести в следующей пропорции: при 30% обновлении первый год - 10%, второй год - 10%, третий год - 10%; при 50% обновлении первый год - 10%, второй год - 20%, третий год - 20%.

Учитывая вышеизложенное, требование об уменьшении стоимости тарифа на проезд в общественном транспорте вполне обосновании и подлежит снижением до 5 (пяти) гривен», - пишет автор петиции Просяник Андрей Михайлович.

По состоянию на 4 сентября петицию подписали 267 человек из 250 необходимых.

Экономика Маршрутки Петиция Стоимость проезда
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