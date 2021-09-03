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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:18919

В Сумах сбили 15-летнюю девушку

В результате ДТП на улице Троицкой травмирована несовершеннолетняя девушка.

2 сентября, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Троицкой.

Прибыв на место ДТП, инспекторы предварительно выяснили, что 34-летний водитель автомобиля Renault Kangoo совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя сумчанка получила телесные повреждения. Медики доставили ее в больницу для оказания необходимой помощи.

На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

С начала года в областном центре зарегистрировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 21 ребенок травмирован.

Уважаемые родители! Начался новый учебный год. Не поленитесь еще раз напомнить детям основные правила дорожной азбуки. Пройдите с ними маршруту от дома до учебного заведения и обязательно обратите внимание на особенности дорожного движения.

Право Дтп
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