В Сумах сбили 15-летнюю девушку

2 сентября, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Троицкой.
Прибыв на место ДТП, инспекторы предварительно выяснили, что 34-летний водитель автомобиля Renault Kangoo совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.
В результате ДТП несовершеннолетняя сумчанка получила телесные повреждения. Медики доставили ее в больницу для оказания необходимой помощи.
На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
С начала года в областном центре зарегистрировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 21 ребенок травмирован.
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