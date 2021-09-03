В Сумах сбили 15-летнюю девушку В результате ДТП на улице Троицкой травмирована несовершеннолетняя девушка.

2 сентября, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Троицкой.

Прибыв на место ДТП, инспекторы предварительно выяснили, что 34-летний водитель автомобиля Renault Kangoo совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя сумчанка получила телесные повреждения. Медики доставили ее в больницу для оказания необходимой помощи.

На место для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

С начала года в областном центре зарегистрировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 21 ребенок травмирован.

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