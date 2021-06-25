На Сумщине посчитали среднюю зарплату: вы удивитесь Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в июле 2021 года.

В июле 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 348 грн (+51 грн за месяц). В целом по Украине – 14 345 грн (+32 грн).

По сравнению с июлем 2020 года размер средней зарплаты в области увеличился на 21,9%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 9,5%.

Самая высокая средняя заработная плата была в добывающей промышленности – 19 321 грн, на предприятиях по поставке электроэнергии и газа – 15 177 грн, финансовой и страховой деятельности – 13 620 грн, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 13 587 грн, образовании – 11 438 грн, здравоохранении и предоставлении социальной помощи – 10 665 грн. Наименьшими были начисления работникам сферы административного и вспомогательного обслуживания - 7455 грн.