На Сумщине пограничники поймали контрабандистов 2 сентября на Сумщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу товарно-материальных ценностей.

Пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Грабовское, заметил движение четырех неизвестных с коробками и канистрами с территории РФ в Украину. С приближением правоохранителей, преступники, воспользовавшись нахождением вблизи границы поля подсолнечника, прибегли к бегству в направлении населенного пункта Грабовское.

Вблизи государственной границы пограничники обнаружили одну коробку и две канистры, предварительно, с сельскохозяйственной химией и строительными смесями.

Немедленно организовав поиск правонарушителей, вскоре на окраине населенного пункта Грабовское пограничники остановили автомобиль марки «ВАЗ-2105», который двигался от полевой дороги в направлении села. В транспортном средстве находились четверо граждан Украины, трое из которых не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

За нарушение пограничного режима, а именно за движение автомобиля по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, и за пребывание в приграничье без документов, удостоверяющих личность, на граждан составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП.

Обнаруженный товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам Государственной налоговой службы.