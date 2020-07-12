На Сумщине пограничники поймали контрабандистов

Пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Грабовское, заметил движение четырех неизвестных с коробками и канистрами с территории РФ в Украину. С приближением правоохранителей, преступники, воспользовавшись нахождением вблизи границы поля подсолнечника, прибегли к бегству в направлении населенного пункта Грабовское.
Вблизи государственной границы пограничники обнаружили одну коробку и две канистры, предварительно, с сельскохозяйственной химией и строительными смесями.
Немедленно организовав поиск правонарушителей, вскоре на окраине населенного пункта Грабовское пограничники остановили автомобиль марки «ВАЗ-2105», который двигался от полевой дороги в направлении села. В транспортном средстве находились четверо граждан Украины, трое из которых не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность.
За нарушение пограничного режима, а именно за движение автомобиля по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, и за пребывание в приграничье без документов, удостоверяющих личность, на граждан составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП.
Обнаруженный товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам Государственной налоговой службы.
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