Сумские каратисты отличились в Черноморске

В соревнованиях приняли участие 803 спортсмена из 45 клубов, в том числе сумской спортклуб «Прогресс». Результатом выступления наших спортсменов стали:
2 место - Гейко Аня (16-17, -59 кг) и Багирова Юлия (18 + лет, -68 кг);
3 место - Невожай Максим (ката, 12-13 лет), Тищенко Данил (10-11 лет, +44 кг) и Косарич Андрей (14-15 лет, +70 кг).
Подготовили призёров тренеры Угнич И.В. и Сердюк С.В.
На выходных прошел турнир по каратэ «Lviv Open» UFK Premier league....
22 мая в Бердянске прошел 9-й чемпионат Украины по Шотокан каратэ по версии Международной Федерации Шотокан Каратэ (ISKF)....
16 мая в Киеве проходил традиционный турнир по каратэ Kyiv Open....
В Киеве прошел чемпионат Украины среди кадетов, юниоров и молодёжи до 21 года по каратэ....
10-11 октября в Харькове проходил чемпионат Украины по карате....