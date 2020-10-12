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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские каратисты отличились в Черноморске

28-30 августа в г. Черноморск прошёл международный турнир по каратэ WKF «Katana cup 2021»

В соревнованиях приняли участие 803 спортсмена из 45 клубов, в том числе сумской спортклуб «Прогресс». Результатом выступления наших спортсменов стали:

2 место - Гейко Аня (16-17, -59 кг) и Багирова Юлия (18 + лет, -68 кг);

3 место - Невожай Максим (ката, 12-13 лет), Тищенко Данил (10-11 лет, +44 кг) и Косарич Андрей (14-15 лет, +70 кг).

Подготовили призёров тренеры Угнич И.В. и Сердюк С.В.

Спорт Каратэ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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