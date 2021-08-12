В Сумах завершился летний сезон АФС 26 августа состоялся финал кубка Летнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины.

В решающем матче «Технология» довольно уверенно обыграла «Гранум» с Бурынщины.

«Технология» - «Гранум» 5:1 (2:0 )

Голы: Мороз (1, 36), Окопный (7), Велиев (28), Мысловский (42) - Слепец (44)

В составе «Гранума» лучшим стал капитан команды Александр Даценко, в «Технологии» это звание получил Агил Велиев.

После этого награждали призеров чемпионата. Золотые награды Второй лиги получила команда «Локомотив» Ворожба, серебро - «Прокуратура», бронзу - «Александрия».

«Золото» Первой лиги получила команда «Слобожанщина-Агро», второе место у «Лидера», третье у «NK-Group».

Победителем Высшей лиги стал «CompService», серебро у «Сумыоблэнерго», бронза у «Динамо», «Peroff» получил награду за активное участие.

«Золото» Суперлиги получила «Технология», серебро у «Сервис Люкса», бронза у «Lex-VSK». Лучшими игроками были определены голкипер «Технологии» Антон Гуменюк, а также универсалы Артем Бугай («Гранум»), Евгений Мороз («Технология»), Андрей Бурдюг («Lex-VSK») и Игорь Шевкунов («Сервис Люкс»), сообщает сайт АФС.