Сумские дзюдоисты взяли 5 медалей на чемпионате Украины

В первый день соревнований представители Сумщины взяли 5 медалей: серебряные медали у Ирины Охрименко (весовая категория до 40 кг) и Милены Кухарь (48 кг); бронзовые - достались Карине Канаховской (40 кг), Маргарите Мирошниченко (44 кг) и Андрей Бабию (60 кг).
Сегодня, 17 августа, в Риге стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров (до 18 лет)....
Еще две награды в заключительный соревновательный день юниорского Кубка Европы в Бухаресте добыли украинцы....
Украинцы завоевали 6 наград в первый соревновательный день юниорского Кубка Европы в Бухаресте....
Украинка Анастасия Турчин прекратила выступления на олимпийском турнире по дзюдо. Турчин покинула Олимпиаду-2020 по итогам второго раунда соревнований....
Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в весовой категории до 90 кг завершил выступления на Олимпийских играх в Токио на стадии 1/8...