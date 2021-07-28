Сумские дзюдоисты взяли 5 медалей на чемпионате Украины Сегодня, 27 августа, во Львове стартовал чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов до 16 лет.

В первый день соревнований представители Сумщины взяли 5 медалей: серебряные медали у Ирины Охрименко (весовая категория до 40 кг) и Милены Кухарь (48 кг); бронзовые - достались Карине Канаховской (40 кг), Маргарите Мирошниченко (44 кг) и Андрей Бабию (60 кг).