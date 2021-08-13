На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 47 человек (подробности) За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 301 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За пятницу COVID-19 подтвердили у 47 человек (Конотопский р-н - 7, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 1, Сумской р-н – 26, Шосткинский р-н - 8 ). Всего за время пандемии на Сумщине зафиксировано 1355 летальных случаев, за прошедшие сутки - 0. Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 439 человек, из них за минувшие сутки - 63 (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н - 4, Сумской р-н – 29, Шосткинский р-н - 8 ).