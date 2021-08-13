ФК «Сумы» снова проиграл Сегодня, 27 августа, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

На стадионе «Юбилейный» ФК «Сумы» принимал ФК «Волчанск». Гости открыли счет на 32-й минуте, - отличился Денис Резепов. Хозяева сравняли счет на 66-й минуте благодаря пенальти, реализованному Яном Ковалевским.

Матч близился к ничейному завершению. Однако на 4-й компенсированной арбитром минуте гости забили победный мяч, - Вендел Рамос да Силва.

В итоге 1:2 – четвертое поражения «сумчан» в шести играх. У них 4 очка и по-прежнему 14-е место в турнирной таблице (из 16 команд).