Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге Сегодня, 27 августа, стартовал чемпионат Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В манеже СумГУ АФФК «Сумы» принимал львовскую «Энергию». Гости открыли счет уже на второй минуте, - Андрей Цилык. На 7-й Александр Сметаненко сравнял, но на 16-й львовяне снова впереди благодаря голу Юрия Когута.

Второй тайм начался с гола «сумчан» от Романа Зеленского. Спустя 2 минуты Ярослав Квасний выводит «Энергию» вперед. На 31-й – новичок «Сум» Эдуард Нагорный снова сравнивает счет. Однако на 37-й минуте Юрий Когут делает дубль и выводить свою команду вперед, установив окончательный счет – 3:4.