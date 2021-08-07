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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:55298

Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге

Сегодня, 27 августа, стартовал чемпионат Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В манеже СумГУ АФФК «Сумы» принимал львовскую «Энергию». Гости открыли счет уже на второй минуте, - Андрей Цилык. На 7-й Александр Сметаненко сравнял, но на 16-й львовяне снова впереди благодаря голу Юрия Когута.

Второй тайм начался с гола «сумчан» от Романа Зеленского. Спустя 2 минуты Ярослав Квасний выводит «Энергию» вперед. На 31-й – новичок «Сум» Эдуард Нагорный снова сравнивает счет. Однако на 37-й минуте Юрий Когут делает дубль и выводить свою команду вперед, установив окончательный счет – 3:4.

Спорт АФФК Сумы Футзал
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