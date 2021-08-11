В Сумах будут судить экс-чиновника мэрии В Заречном районном суде г. Сумы назначено к рассмотрению дело о причинении убытков бюджету при выполнении программы «Безопасный город».

На 11.00 2 сентября назначено к рассмотрению дело о причинении ущерба бюджету на 572 тыс. гривен при выполнении программы по внедрению комплексной системы повышения безопасности граждан и информатизации сферы пассажирских перевозок города Сумы «Безопасный город».

По материалам дела бывший начальник одного из отделов Сумского городского совета обвиняется в том, что воспользовавшись своим служебным положением, создал условия для победы конкретного предприятия. В дальнейшем, зная, что эти работы не выполнены, он утвердил акты выполненных работ и на счет предприятия было перечислено 572 тыс. грн. Однако проведенная экспертиза подтвердила, что разработанные проекты не соответствуют требованиям и не могут быть использованы в работе.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины)

По данному делу обвиняемым является также директор указанного предприятия, который путем подделки документов получил неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 364 УК Украины). По материалам дела его обвиняют в том, что он при пособничестве начальник отдела подал поддельные документы на участие в тендере. После победы в конкурсе предприятие разработало несоответствующую проектно-сметную документацию по внедрению программы «Безопасный город», за что получил 572 тыс. грн.