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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В’язня Кремля з Сумщини відзначили орденом

Українського політв'язня в РФ Володимира Дудку відзначили державною нагородою з нагоди Дня Незалежності України.

За клопотанням Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Володимира Дудку нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Відповідний Указ підписав Володимир Зеленський у День Незалежності України.

Нагадаємо: Володимира Дудку затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, разом із співробітниками кримського аналітичного центру «Номос» Дмитром Штибліковим і Олексієм Бессарабовим. Їх звинуватили в підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки. Володимиру було винесено вирок – 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень).

Общество Владимир Дудка
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