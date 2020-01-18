В’язня Кремля з Сумщини відзначили орденом

За клопотанням Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Володимира Дудку нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Відповідний Указ підписав Володимир Зеленський у День Незалежності України.
Нагадаємо: Володимира Дудку затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, разом із співробітниками кримського аналітичного центру «Номос» Дмитром Штибліковим і Олексієм Бессарабовим. Їх звинуватили в підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки. Володимиру було винесено вирок – 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень).
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