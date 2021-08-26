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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанке вернули потерянный на центральном рынке бумажник

Происшествие произошло 25 августа на улице Засумская.

Стражам порядка поступило сообщение о найденных вещах на центральном рынке. Заявительница нашла у магазина кошелек с документами, банковскими карточками и деньгами, после чего она сразу же сообщила о своей находке на линию 102.

Патрульные полицейские, которые прибыли на место происшествия, пытались установить контакты 60-летней женщины. Но по указанному в полицейских базах данных адресу проживания она давно уже не жила. Понимая, что сумчанка в отчаянии, вероятно, ищет потерянные вещи, инспекторы продолжали поиски. Уже через полтора часа инспекторы нашли номер телефона женщины и сообщили ей о находке. Счастья гражданки не было предела, ведь в момент, когда ей позвонили патрульные, она собиралась блокировать свои банковские карты.

Полицейские встретились с сумчанкой и отдали ей потерянные вещи.

Право Патрульная полиция
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