Сумчанке вернули потерянный на центральном рынке бумажник

Стражам порядка поступило сообщение о найденных вещах на центральном рынке. Заявительница нашла у магазина кошелек с документами, банковскими карточками и деньгами, после чего она сразу же сообщила о своей находке на линию 102.
Патрульные полицейские, которые прибыли на место происшествия, пытались установить контакты 60-летней женщины. Но по указанному в полицейских базах данных адресу проживания она давно уже не жила. Понимая, что сумчанка в отчаянии, вероятно, ищет потерянные вещи, инспекторы продолжали поиски. Уже через полтора часа инспекторы нашли номер телефона женщины и сообщили ей о находке. Счастья гражданки не было предела, ведь в момент, когда ей позвонили патрульные, она собиралась блокировать свои банковские карты.
Полицейские встретились с сумчанкой и отдали ей потерянные вещи.
В воскресенье патрульные полицейские Дмитрий Зуенко и Вячеслав Захарченко патрулировали улицу Степана Бандеры....
В течение выходных (17-18 июля) патрульные проработали почти 530 сообщений....
Медалью «За спасенную жизнь» наградили инспектора 1-й роты управления патрульной полиции в Сумской области Ивана Бурыма....
Как рассказал мальчик: он шел в магазин, по дороге увидел автобус, который остановился, решил посидеть в салоне и зашел внутрь....
Патрулируя улицу Степана Бандеры, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который сидел на обочине и покачивался....