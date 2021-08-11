«Виктория» и «Тростянец» сыграют сегодня матчи 5-го тура (трансляция) Сегодня, 23 августа, продолжится 5-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б сыграют николаевская «Виктория» и ФК «Тростянец». Оба в гостях.

«Тростянец» сыграет с запорожским «Металлургом». Начало в 17.00.

«Виктория» выйдет на поле против ФК «Волчанск» в 17.30.

Накануне этих матчей «Виктория» на 7-м месте с 7 очками. У «Тростянца» 5 очков и 10-е место. Их соперники: «Волчанск» с 4 очками на 12-м месте, «Металлург» с 5 очками на 8-м месте.