«Виктория» и «Тростянец» сыграют сегодня матчи 5-го тура (трансляция)

В группе Б сыграют николаевская «Виктория» и ФК «Тростянец». Оба в гостях.
«Тростянец» сыграет с запорожским «Металлургом». Начало в 17.00.
«Виктория» выйдет на поле против ФК «Волчанск» в 17.30.
Накануне этих матчей «Виктория» на 7-м месте с 7 очками. У «Тростянца» 5 очков и 10-е место. Их соперники: «Волчанск» с 4 очками на 12-м месте, «Металлург» с 5 очками на 8-м месте.
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