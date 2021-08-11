Сумчанам покажуть "Яскравий подих фарб" Коли надихаєшся жипописною красою рідних серцю місць, фарби на полотні дихають по-особливому свіжо та яскраво!

Сумська міська галерея презентує виставку живопису Аліни Славгородської “Яскравий подих фарб”.

Мисткиня - член Національної спілки художників України, учасник колективних виставок, пленерів як в Україні, так і за кордоном; авторка публіцистичних статей, координаторка Міжнародного живописно- графічного пленеру «Подільська вольниця».

Її роботи зберігаються в приватних та муніципальних колекціях України, Китаю та країн Європи.

Переглянути виставку можна з 24 серпня по 12 вересня.

Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень