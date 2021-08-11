Сумчанам покажуть "Яскравий подих фарб"

Сумська міська галерея презентує виставку живопису Аліни Славгородської “Яскравий подих фарб”.
Мисткиня - член Національної спілки художників України, учасник колективних виставок, пленерів як в Україні, так і за кордоном; авторка публіцистичних статей, координаторка Міжнародного живописно- графічного пленеру «Подільська вольниця».
Її роботи зберігаються в приватних та муніципальних колекціях України, Китаю та країн Європи.
Переглянути виставку можна з 24 серпня по 12 вересня.
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень
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