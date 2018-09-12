В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле Открытый чемпионат города Сумы по гребле на байдарках и каноэ на реке Псел состоялся 4-5 сентября.

Соревнования прошли в акватории гребной базы Сумского государственного университета.

Поздравил участников соревнований и наградил Александр Шапаренко - Почетный гражданин города, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках.

Победителями в категориях и группах стали: Ярослав Жоха (К-1 200 м. -молодежь до 23 лет), Михаил Кихтенко (К-1 200 м - юниоры 2004-2005 г.р.), Даниил Шамренко (К-1 200 м - юноши 2006-2007 г.р.), Ярослав Ольховский (К-1 200 м - юноши 2008-2009 г.р.), Василий Гриценко (К-1 200 м - юноши 2010-2011 г.р.), Кирилл Маринич (К-1 200 м - юноши 2012 г.р. и младше), Анастасия Мостовая (К-1 200 м - женщины молодежь до 23 лет), Анастасия Сухоставец (К-1 200 м, девушки 2006-2007 г.р.), Анастасия Ткаченко (К-1 200 м - девушки 2008-2009 г.р.), Андрей Ивченко (К-1 200 м - ветераны 1980 -1964 г.р.), Ярослав Жоха (К-1, 1000 м - молодежь до 23 лет.), Михаил Кихтенко (К-1, 1000 м - юниоры 2004-2005 г.р.), Михаил Зайцев (К-1, 1000 м – юноши 2006-2007 г.р.), Никита Примов (К-1, 1000 м - юноши 2008-2009 г.р.), Василий Гриценко (К-1, 500 м - юноши 2010-2011 г.р.), Кирилл Маринич (К-1, 500 м - юноши 2012 г.р. и младше), Анастасия Мостовая (К-1, 500 м - женщины молодежь до 23 лет), Анастасия Сухоставец (К-1, 500 м - девушки 2006-2007 г.р.), Анастасия Ткаченко (К-1, 500 м - девушки 2008-2009 г.р.), Андрей Ивченко (К-1, 500 м - ветераны 1980-1964 г.р.).