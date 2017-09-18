Сумской гребец с «бронзой» чемпионата Украины

Третье место на дистанции К-1 5000 м занял ученик СО ДЮСШ «Старт» Михаил Кихтенко. Спортсмена подготовил тренер Сергей Коваленко.
17-21 августа в Днепре проходил Открытый чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек....
14 сентября в акватории гребной базы СумГУ на Псле состоялись соревнований по гребле на призы двукратного Олимпийского чемпиона Александра Шапаренко....
В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ....
11-15 июля Днепр принимал соревнования чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ....
17 сентября в рамках Всеукраинского Олимпийского урока прошли соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Александра Шапаренко по гребле на байдарках...