Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5439

Сумской гребец с «бронзой» чемпионата Украины

С 19 по 24 мая в г. Днепр прошел чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров 2003-2004 гг. р. и молодежи до 23 лет.

Третье место на дистанции К-1 5000 м занял ученик СО ДЮСШ «Старт» Михаил Кихтенко. Спортсмена подготовил тренер Сергей Коваленко.

Спорт Гребля
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанин стал чемпионом Украины по гребле
21.08.2020 21:04

Сумчанин стал чемпионом Украины по гребле

17-21 августа в Днепре проходил Открытый чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек....

В Сумах гребцы соревновались на призы Шапаренко
16.09.2019 14:35

В Сумах гребцы соревновались на призы Шапаренко

14 сентября в акватории гребной базы СумГУ на Псле состоялись соревнований по гребле на призы двукратного Олимпийского чемпиона Александра Шапаренко....

В Сумах прошло первенство города по гребле
12.09.2018 12:07

В Сумах прошло первенство города по гребле

В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ....

20.07.2018 14:20

Сумчанин нагреб на «бронзу» на чемпионате Украины

11-15 июля Днепр принимал соревнования чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ....

В Сумах гребли на призы Шапаренко
18.09.2017 13:28

В Сумах гребли на призы Шапаренко

17 сентября в рамках Всеукраинского Олимпийского урока прошли соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Александра Шапаренко по гребле на байдарках...

Новости

На Сумщине 76 436 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:43
Сумской гребец с «бронзой» чемпионата Украины
Сегодня 17:54
Завтра в Сумах пройдет сессия еще и горсовета
Сегодня 17:26
В Сумах пропал 17-летний парень
Сегодня 17:14
Полицейские изъяли у глуховчанина наркотическое вещество и оружие
Сегодня 16:57
В Сумах будут судить парня за попытку убийства своей бывшей
Сегодня 16:55
Спустя месяц возобновится заседание сессии Сумского облсовета
Сегодня 16:51
Ахтырский суд лишил прав за пьяное вождение мотоблока
Сегодня 16:36
СБУ викрила прикордонників на хабарництві
Сегодня 15:56
Сумщина приєднується до соціальної інформаційної кампанії «Кидай курити зараз»
Сегодня 15:16
Служба зайнятості Сумщини пропонує різні аспекти навчання та перенавчання
Сегодня 15:03
У Лебедині відкрили пам’ятний знак Федору Кричевському
Сегодня 14:33
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.