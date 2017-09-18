Сумской гребец с «бронзой» чемпионата Украины С 19 по 24 мая в г. Днепр прошел чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров 2003-2004 гг. р. и молодежи до 23 лет.

Третье место на дистанции К-1 5000 м занял ученик СО ДЮСШ «Старт» Михаил Кихтенко. Спортсмена подготовил тренер Сергей Коваленко.