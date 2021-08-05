На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов Водитель автомобиля, чтобы избежать административной ответственности за управление в пьяном виде, предложил полицейским неправомерную выгоду в сумме 2000 гривен.

Работники сектора реагирования патрульной полиции осуществляли надзор за дорожным движением на автодорогах Сумского района, когда на линию «102» поступило сообщение от местных жителей села Червленое, что за рулем автомобиля "Chevrolet Aveo" находится нетрезвый водитель.

Правоохранители оперативно разыскали и остановили данный автомобиль. Во время общения полицейские почувствовали от него запах алкоголя, поэтому предложили 58-летнему водителю пройти медицинскую проверку, которая подтвердила факт алкогольного опьянения. После чего мужчина обратился к правоохранителям с предложением «решить вопрос» за денежное вознаграждение в сумме две тысячи гривен.

На мужчину все же составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП). Факт предложения должностным лицам неправомерной выгоды задокументировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине придется нести не только административную ответственность, но и уголовную, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.