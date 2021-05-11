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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:41178

В Сумах уже повесили флаг на самый высокий флагшток

Сегодня, 17 августа, в Сумах повесили флаг на новый 50-метровый флагшток воле фонтана «Садко».

Фото процесса выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

Александр Лысенко, что же вы так с Александром Журбой доминимизировались с КП «Горсвет», что, кроме директора Эдика Велитченко, и работать некому? Лично флаг цепляет», - спрашивает он у мэра Сум.

Открытие флагштока намечено на 23 августа, но благоустройство, затеянное департаментом инфраструктуры за 3 млн грн вокруг еще далеко не завершено. Успеют ли?

Напомним: флагшток ставили по поручению предыдущего губернатора Сумщины Василия Хомы, который не досидел в кресле до его открытия. При этом во время установки флагштока были повреждены водопроводные трубы, из-за чего без воды в центре Сум осталось два учебных заведения – УАБД и ДДЮ. Кроме того, не работает фонтан «Садко». Тем не менее из городского бюджета выкалили средства на благоустройство – плитку, бордюры, лавочки. Но за фонтан так и не взялись…

Фото
Общество Флагшток
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