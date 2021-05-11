В Сумах уже повесили флаг на самый высокий флагшток

Фото процесса выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.
Александр Лысенко, что же вы так с Александром Журбой доминимизировались с КП «Горсвет», что, кроме директора Эдика Велитченко, и работать некому? Лично флаг цепляет», - спрашивает он у мэра Сум.
Открытие флагштока намечено на 23 августа, но благоустройство, затеянное департаментом инфраструктуры за 3 млн грн вокруг еще далеко не завершено. Успеют ли?
Напомним: флагшток ставили по поручению предыдущего губернатора Сумщины Василия Хомы, который не досидел в кресле до его открытия. При этом во время установки флагштока были повреждены водопроводные трубы, из-за чего без воды в центре Сум осталось два учебных заведения – УАБД и ДДЮ. Кроме того, не работает фонтан «Садко». Тем не менее из городского бюджета выкалили средства на благоустройство – плитку, бордюры, лавочки. Но за фонтан так и не взялись…
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