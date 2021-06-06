Сборная Украины с конотопчанкой в составе стала четвертой на чемпионате Европы

Сборная Украины, в составе которой выступает воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач, в матче за «бронзу» играла против Фарерских островов. К сожалению, игра завершилась в пользу соперниц 27:35. Наша Настя забросила в ворота сербок 3 мяча, а всего на турнире 12.
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