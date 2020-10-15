В каком состоянии баскетбольные площадки в Сумах (видео)

Сумчанин Евгений Баенко снял ролик «Моя жизнь - баскетбол». В котором показал, в каком состоянии находятся городские площадки в Сумах.
В ужасном…
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко в прошлом году перед выборами обещал уже в 2021 году построить 50 детских и спортивных площадок в городе. И где?..
Сумской баскетбольный клуб анонсирует создание партнерской совета клуба....
Открытый чемпионат города Сумы по баскетболу состоялся с 18 по 24 мая в спортивном комплексе СумГПУ имени А. С. Макаренко....
Сегодня, 7 ноября, прошла ответная игра второго предварительного раунда Кубка Украины по баскетболу....
6-7 ноября сумские баскетболисты продолжат борьбу в Кубке Украины....
По информации, которую предоставил баскетбольный клуб «СумГУ», игры 17 и 18 октября против харьковского «Политехника» переносятся на неопределенный срок....