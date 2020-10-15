В каком состоянии баскетбольные площадки в Сумах (видео) Городские власти только на словах обещают молодежи возрождение спорта, а на деле…

Сумчанин Евгений Баенко снял ролик «Моя жизнь - баскетбол». В котором показал, в каком состоянии находятся городские площадки в Сумах.

В ужасном…

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко в прошлом году перед выборами обещал уже в 2021 году построить 50 детских и спортивных площадок в городе. И где?..