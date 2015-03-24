Департамент соцзащиты завтра ответит на актуальные вопросы сумчан Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 18 августа, с 10:00 до 12:00 по тел. (066) 844-52-96 телефонный личный прием по вопросам предоставления жилищных субсидий, назначения всех видов социальной помощи и компенсаций будет проводить заместитель начальника управления предоставления государственной социальной помощи Инна Спорыш.