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Сергей Скакун
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Бывшего замначальника Сумской колонии, сбившего ребенка, поймали

Задержан мужчина, который допустил наезд на 16-летнюю девушку, и длительное время находился в розыске.

11 августа приговоренного к 5 годам лишения свободы за ДТП с тяжелыми последствиями, который полгода находился в розыске, поместили в СИЗО. Задержал разыскиваемого в г. Сумы сотрудник полиции. 13 сентября 2021 года состоится апелляционный пересмотр указанного приговора.

Напоминаем, что 9 февраля 2018 года около 8 часов в то время 25-летний заместитель начальника Сумской колонии, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», на улице Роменской в г. Сумы совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения и долгое время находилась в коме.

В ходе следствия проведено 4 экспертизы, по результатам которых установлено, что транспортное средство двигалось по проезжей части ул. Роменская в направлении выезда из г. Сумы с превышением допустимой скорости движения в населенных пунктах. Водитель управлял технически неисправным автомобилем, водитель не предоставил пешеходу преимущество в движении, не принял своевременных мер к снижению скорости движения автомобиля до его остановки. Допущенные водителем нарушения находятся в прямой причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями.

По принципиальной позиции Сумской областной прокуратуры 2 февраля 2021 года по приговору суда обвиняемый был приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В то же время обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом осужденный на оглашение приговора не явился, более того, с тех пор он скрывался от правоохранителей, которые должны выполнить приговор суда и задержать его. Поэтому 15 февраля его объявили в розыск, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Владислав Павлик
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