В Шостке сбили велосипедиста

Участниками ДТП стали водитель автомобиля «Хюндай» и велосипедист.
По имеющейся информации, в результате столкновения пострадал велосипедист, 1986 года рождения. Мужчина доставлен в больницу.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.
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