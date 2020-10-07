Сумские биатлонисты поедут на чемпионат мира В конце августа в чешском Нове-Место пройдет чемпионат мира по летнему биатлону.

Прошедшие в Чернигове гонки Чемпионата Украины по летнему биатлону среди юниоров и юниорок позволили тренерам команды окончательно определиться с заявкой на мировое первенство. Однако, на сегодня заявка все же носит предварительный характер в части мужской команды: Юрай Санитра пока не определился, готов ли он отпустить кого-то из спортсменов команды А на турнир, которого изначально не было в планах подготовки команды к сезону. Таким образом, сейчас в заявку внесены спортсмены команды Б, но до начала турнира могут быть произведены замены.

В женской команде выступят: Елена Билосюк (Пидгрушная), Дарья Блашко, Екатерина Бех, Анна Кривонос (Глухов), Надежда Белкина, Ольга Абрамова.

Юниорки: Кристина Дмитренко, Юлия Городна, Александра Меркушина, Оксана Москаленко, Анна Скрипко, Любовь Кипяченкова

Мужчины: Андрей Доценко (уроженец Сумщины), Денис Насыко (Глухов), Руслан Бригадир, Сергей Телень, Виталий Труш, Андрей Орлык (уроженец Сумщины).

Юниоры: Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Владислав Чихар, Владимир Кошман (все - Сумщина), Степан Кинаш, Виталий Мандзын.