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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Полиция объявила в розыск бывшего начальника Сумской колонии, которому присудили 5 лет

По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимира Крупецких, Владислава Павлика полиция объявила в розыск 15 февраля в связи с сокрытием от исполнения приговора суда, согласно которому его должны были взять под стражу.

Фото Суспільного

Напомним: 2 февраля Ковпаковский районный суд города Сумы объявил обвинительный приговор теперь уже бывшему заместителю начальника Сумской колонии и экс-директору производства этого учреждения Владиславу Павлику. Суд признал его виновным в наезде на 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, которая после ДТП несколько недель провела в коме. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы и до вступления приговора в законную силу назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако, на оглашение приговора обвиняемый в суд не явился и, соответственно, в зале суда взят под стражу не был.

Авария на Роменской в Сумах произошла утром 9 февраля 2018 года. Девушку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Карина Житник, которой тогда было 16 лет, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки и живота, пишет Sumy.Today.

Право Владислав Павлик
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