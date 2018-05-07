Экс-замначальника Сумской колонии, которому дали 5 лет за наезд на девушку, не явился на оглашение приговора Ковпаковский районный суд г. Сумы объявил приговор бывшему заместителю начальника Сумской исправительной колонии.

Сегодня, 2 февраля, после выхода из совещательной комнаты суд огласил приговор бывшему заместителю начальника Сумской исправительной колонии Владиславу Павлику, который признан виновным в совершении в феврале 2018 года дорожно-транспортного происшествия на улице Роменской в Сумах.

В результате ДТП местной школьнице были причинены тяжкие телесные повреждения. Долгое время девушка лечилась и проходила курс реабилитации.

Обвиняемый в ходе судебного разбирательства свою вину не признал и отказался от дачи объяснений по поводу предъявленного обвинения. На оглашение приговора обвиняемый и его защитники не явились.

Учитывая все предоставленные доказательства, показания свидетелей, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и лишение права управления транспортными средствами на 3 года. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей и взыскал в ее пользу моральный вред в сумме 250 тыс. гривен.

Приговор суда в течение 30 дней может быть подана апелляционная жалоба.

Поскольку осужденному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в этой части приговор подлежит немедленному исполнению.