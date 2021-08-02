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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание на мусорной свалке

10 августа в 19:05 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на свалке бытовых отходов на территории Пустовойтовского старостинского округа Роменского района.

На тушение направили отделения дежурного караула государственной пожарно-спасательной части г. Ромны и местную пожарную команду с. Пустовойтовка.

По прибытии на место вызова было установлено, что пожар охватил значительную площадь, а высота пламени достигала около 10 метров. Усложняло ситуацию то, что горение происходило как снаружи, так и внутри под слоем мусора. На ликвидацию пожара привлекли дополнительные силы и средства от государственной пожарно-спасательной части 5-го государственного пожарно-спасательного отряда (г. Ромны), группы специальной пожарной техники отряда технической службы Главного управления ГСЧС Украины в области (г. Сумы), Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны), местной пожарной команды с. Долгополовка, а также приспособленную технику от двух предприятий и лесхоза.

Укрощение огня требовало значительного количества воды, поэтому дозаправка пожарной техники водой осуществлялась от водонапорной башни и озера, расположенных на расстоянии 3 и 1 км от места пожара соответственно. В дальнейшем на естественном водоеме была установлена пожарная насосная станция, от которой проложена магистральная линия, что обеспечило бесперебойную подачу воды на тушение пожара.

С помощью бульдозера было проведено отграничения места горения от остальной территории свалки. Совместными усилиями в 23:01 удалось локализовать пожар на площади около 1 га, предотвратив дальнейшее распространение огня на другую территорию свалки. Чтобы полностью укротить пламя пришлось проливать водой скрыты под слоем мусора очаги тления. 11 августа в 13:52 пожар был ликвидирован.

Всего на месте работало 34 человека и 11 единиц техники, из них от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 27 человек личного состава и 5 единиц техники.

Общество Пожар
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