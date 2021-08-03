Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции

Локализовано низовой пожар по кромке около 4 тыс. 500 м и ликвидировано отдельные очаги на площади 1,2 га. Локализовано верховой пожар на площади 900 кв. м. В ходе работ спасено отдельно стоящий жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада. Работы продолжаются.
Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.
З метою забезпечення пожежної безпеки місць, що будуть задіяні для проведення святкових заходів до Дня Незалежності України та Державного прапора...
Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 10 строений и 6 единиц автотракторной техники....
По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 9 по 11 августа на большей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего...
2 серпня в урочищі Баранівка працівники Сумського районного управління Головного управління ДСНС України в Сумській області провели роз`яснювальну роботу з...
По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 3 по 5 августа на большей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего...