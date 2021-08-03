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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00344

Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции

В течение 10 августа сводным отрядом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям численностью 100 человек проведены работы на территории Северной Евии, вблизи г. Каматриадес.

Локализовано низовой пожар по кромке около 4 тыс. 500 м и ликвидировано отдельные очаги на площади 1,2 га. Локализовано верховой пожар на площади 900 кв. м. В ходе работ спасено отдельно стоящий жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада. Работы продолжаются.

Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Общество ГСЧС
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