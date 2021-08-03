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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:40253

На Сумщине дали 5,5 лет рецидивисту за кражи и мошенничества

К 5 годам и 5 месяцам лишения свободы приговорен молодой человек, который преимущественно обворовывал и обманывал своих знакомых.

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего парня, который преимущественно обворовывал и обманывал своих знакомых.

Несмотря на молодой возраст, обвиняемый уже был 7 раз судим за кражи и незаконное завладение транспортным средством. После очередного освобождения из мест лишения свободы молодой человек продолжил свою преступную деятельность. Войдя в доверие к пожилому мужчине, он согласился снять ему средства в банкомате. Когда получил от потерпевшего банковскую карточку и пин-код, мужчине снял 1 тыс. грн, при этом себе забрал 7 тыс. грн. Более того, в банковских счетах мужчины молодой изменил финансовый номер мобильного телефона на свой, поэтому беспрепятственно мог перечислять его средства. Таким образом в течение 4 месяцев он завладел более 17 тыс. грн.

Судили мужчину также за похищение ценных вещей из помещений. Однажды он обокрал другого мужчину пожилого возраста, с которым распивал спиртные напитки. Когда тот уснул, обвиняемый вынес из комнаты все ценные вещи. У пожилой женщины он вырвал из рук мобильный телефон, у несовершеннолетнего знакомого под предлогом осуществить звонок взял смартфон, с которым скрылся.

В суде обвиняемый признал вину во всех инкриминируемых преступлениях, частично возместил пострадавшим ущерб. Суд согласовал заключенное между обвиняемым и прокурором соглашение и приговорил мужчину к 5 годам 5 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. И ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 и ч. 3 ст. 186 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Кража Мошенничество Приговор суда
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