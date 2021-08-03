Сумчан приглашают принять участие в городском чемпионате по теннису

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях.
Регистрация участников состоится 3.09.2021 с 16.00 до 18.00 на кортах Теннисной Академии.
Участие в турнире БЕСПЛАТНОЕ.
Справки по тел. (050) 947-88-28 (Бурлака Александр Игоревич - секретарь соревнований).
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