Сумчан приглашают принять участие в городском чемпионате по теннису 4-5 сентября на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» СГС при поддержке отдела молодежи и спорта Сумского городского совета состоится «Открытый чемпионат города Сумы 2021» по теннису в категориях мужчины и женщины (личный, парный и смешанный разряды).

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях. Регистрация участников состоится 3.09.2021 с 16.00 до 18.00 на кортах Теннисной Академии. Участие в турнире БЕСПЛАТНОЕ. Справки по тел. (050) 947-88-28 (Бурлака Александр Игоревич - секретарь соревнований).