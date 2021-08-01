На Сумщине пьяный водитель предлагал копам взятку Правоохранители открыли уголовное производство в отношении мужчины, который пытался таким образом избежать административной ответственности.

Во время несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах Краснополья правоохранители остановили легковой автомобиль «ВАЗ-21099». Полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Также выяснилось, что мужчина не имеет при себе водительского удостоверения.

Пытаясь избежать ответственности за это правонарушение, 44-летний житель села Чернеччина предложил работникам полиции «взятку» в размере 200 долларов США.

Правоохранители, в свою очередь, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения.

Действия нарушителя квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении мужчины составлены административные протоколы по ст. 122-2 «Невыполнение водителями требований об остановке», ч. 2 ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или которое не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами», ч. 1 ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» КоАП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.